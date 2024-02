Representante dos agricultores diz que "respostas da ministra são suficientes para suspender protestos"

Alcochete, no Montijo e na Moita. O protesto está a condicionar os acessos à Ponte Vasco da Gama no sentido Sul/Norte. "Houve uma tentativa de não condicionar a vida das pessoas", explicou o representante do Movimento Cívico dos agricultores.



O representante do Movimento Cívico dos agricultores disse esta sexta-feira que "as respostas das ministra são suficientes para suspender os protestos", após uma reunião com Maria do Céu Antunes em Alcochete. "Foi positivo. Não estávamos à espera de respostas imediatas", declarou.A governou-se reuniu-se com representantes do setor e com o presidente da Câmara Municipal de Alcochete, esta sexta-feira, ao início da tarde, na sede da autarquia. A reunião com a ministra era uma exigência dos manifestantes.Os agricultores concentraram-se esta sexta-feira em