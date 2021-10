Restaurante português do chef José Avillez distinguido entre os 50 melhores do mundo

O restaurante Belcanto, em Lisboa, voltou a repetir o 42º lugar na lista 'The Worlds 50 Best Restaurants', foi esta terça-feira anunciado.

O chef José Avillez volta assim a ser distinguido nesta iniciativa que pretende premiar os melhores restaurantes do mundo.





"Com apenas 10 mesas numa sala de jantar em madeira, a cozinha contemporânea portuguesa de José Avillez leva os clientes numa aventura por um novo mundo, com pratos emblemáticos a serem constantemente reinventados", escreveu a organização do evento nas redes sociais.

Em 2019, o restaurante situado no coração de Lisboa já ocupava a 42º posição deste ranking. Num ano marcado pela pandemia, a lista não foi revelada em 2020.

Belcanto abriu portas em 2012, criado pelo chef José Avillez. De acordo com a plataforma TripAdvisor, uma refeição no restaurante Belcanto podem ir dos 60 aos 185 euros. O estabelecimento oferece várias opções para vegetarianos e intolerantes ao glúten.

