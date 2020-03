Restrições nos funerais devido à pandemia de coronavírus afetam luto

As restrições às cerimónias fúnebres devido à pandemia de Covid-19 podem ter "um impacto grande na vivência do processo de luto", considera a investigadora e psicóloga Sandra Torres.



"Seria bom que houvesse um conjunto de medidas para cuidados 'post mortem', para os casos em que esta [a Covid-19] não seja a causa da morte", defende Sandra Torres. Segundo a psicóloga, "o facto de ver um caixão fechado não permite validar a morte".





Acaba, assim, por ser "um processo um pouco semelhante ao que acontece com outras mortes em que o corpo não é encontrado", ficando "sempre esta questão para as pessoas num processo de luto: eu não vi, será que aconteceu?". No que diz respeito aos velórios, a investigadora explica que têm "um significado muito relevante no nosso contexto cultural", permitindo "às pessoas, sejam familiares próximos, sejam amigas, fazer o processo de despedida".Entretanto, as restrições aos funerais têm como consequência "limitar muito" o processo "de homenagem". A investigadora recomenda que as pessoas tentem "encontrar algumas formas de fazer esta despedida e dignificar estas pessoas de uma forma alternativa".A Direção-Geral da Saúde recomendou que não houvesse velórios, que os funerais fossem restritos a familiares próximos e que os corpos das vítimas mortais da Covid-19, ou de pessoas suspeitas de estarem infetadas com o novo coronavírus, sejam cremados ou "embalados em sacos impermeáveis", ficando "em caixão fechado, estando as famílias também proibidas de os abrir".Por seu turno, a Associação Nacional de Empresas Lutuosas defende que as referidas restrições "devem ser seguidas em todos os funerais, independentemente da causa da morte ou da região em que ocorreu o óbito".