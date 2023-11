Reunião entre médicos e Governo termina sem acordo

Os sindicatos dos médicos e o Governo não chegaram a acordo na reunião desta quinta-feira, e voltam a reunir-se na próxima terça-feira, adiantou o Sindicato Independente dos Médicos (SIM), que regista, ainda assim, "uma evolução" na proposta da tutela.

O secretário-geral do SIM, Jorge Roque da Cunha, à saída da reunião no Ministério da Saúde, em Lisboa, adiantou que o Governo propôs um aumento no valor pago por hora aos médicos, mas que fica ainda longe da reivindicação de aumento de 15%, que representa já "uma cedência" face às exigências iniciais.

Os sindicatos, que deveriam ter tido hoje a última reunião negocial com a tutela, voltam a reunir-se com o Ministério da Saúde na próxima terça-feira, véspera da votação final do Orçamento do Estado para 2024.