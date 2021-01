Além da avaliação da pandemia nas várias regiões do País, está igualmente previsto um ponto de situação da campanha de vacinação contra a Covid-19 pelo coordenador da ‘task-force’ do plano nacional, Francisco Ramos.

No encontro, que contará com diversas apresentações técnicas, estarão presentes dirigentes de confederações patronais e das estruturas sindicais, e está prevista a participação, por videoconferência, dos conselheiros de Estado e dos candidatos à presidência da República.

O primeiro-ministro, António Costa, e os líderes partidários reúnem-se esta terça-feira com especialistas para avaliar a situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal, um encontro marcado pela ausência do Presidente da República, que testou positivo para o coronavírus, esta segunda-feira.

Ao minuto Atualizado a 12 de jan de 2021 | 10:28

Já arrancou a reunião no Infarmed. A ministra da saúde, Marta Temido, apresentou os nove pontos que serão apresentados durante a reunião de hoje.

"Na última semana saltou par 40%", disse o especialista ao analisar a tendência e variação de crescimento desde o Natal. "A 26 de dezembro, a tendência estava baixa. Nos primeiros dias de janeiro começa a notar-se um aumento", continuou, referindo que o País se aproxima dos valores apontados em novembro. Regista-se um crescimento acentuado em Aveiro, com mais 70% de incidência, assim como Braga e Bragança. Viana de Castelo é uma região que está a preocupar os especialistas, devido ao crescimento rápido e sem estar associado a surtos em lares, configurando "uma clara transmissão comunitária".

10:15 | 12/01

"Várias áreas do País mais que duplicaram a incidência neste período", referiu o especialista André Peralta Santos, da Direção Geral de Saúde, sobre a evolução da pandemia da Covid-19 em Portugal.



A análise feita pelos especialistas revela também qual a incidência relativamente aos grupos etários.



dos 0 aos 9 anos continua a ser uma taxa de pouco relevo relativamente à incidência. Já dos 20 aos 30 e dos 30 aos 40, são faixas etárias com uma taxa incidência superior.



"Região Norte tem uma tendência decrescente" nos últimos dias, contrariamente ao resto do País.