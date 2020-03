Adolescente de 14 anos infetado com coronavírus morreu de meningite

Recorde-se que a criança tinha um quadro clínico geral de outras patologias, como psoríase, mas o seu estado de saúde agravou-se no passado sábado, recorrendo ao Hospital de Santa Maria da Feira, sem estar previamente relacionado com a Covid-19.



Face à gravidade da situação, foi logo encaminhado para os Cuidados Intensivos, sendo-lhe feito teste a possível infeção por coronavírus, que acabou por dar positivo. Vítor não resistiu.

Foi esta segunda-feira revelada a causa da morte do adolescente de 14 anos infetado com coronavírus. Vítor Godinho, que perdeu a vida este domingo no Hospital de Santa Maria da Feira, morreu de meningite.'Vitinho', como era conhecido, residia com a família em Maceda, Ovar. A morte do adolescente deixaram a população em choque.