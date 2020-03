Vitor Godinho, o jovem jogador de futsal que morreu hoje infetado com coronavírus

Vitor Rafael Bastos Godinho, jovem futsalista do CCRM - Centro Cultural e Recreativo de Maceda, de 14 anos, morreu este domingo no hospital da Feira, vítima de coronavírus.



O rapaz de 14 anos foi hospitalizado no sábado e fez um teste ao Covid-19 que deu positivo. Este domingo de manhã acabou por não resistir. O jovem sofria de psoríase.

No site oficial da FPF, Fernando Gomes já publicou uma mensagem de condolências. "É com profunda consternação que envio as minhas condolências a familiares, amigos e colegas do Vitor Rafael Bastos Godinho, jovem futsalista do CCRM - Centro Cultural e Recreativo de Macedo. Nesta hora de profunda dor para todos os seus entes queirdos, também envio uma palavra de conforto a toda a família do futebol no distrito de Aveiro que partilha connosco a tristeza de um tão precoce desaparecimento".



Morte do jovem de 14 anos junta-se assim a cinco outros óbitos que no sábado já se contabilizavam em Ovar, concelho do distrito de Aveiro onde a 17 de março foi declarado o estado de calamidade pública devido ao novo coronavírus e que desde dia 18 está sujeito a cerco sanitário com controlo de fronteiras e encerramento de toda a atividade empresarial que não envolva bens de primeira necessidade.



O estado clínico do jovem de Ovar era particularmente grave devido a outras patologias que lhe estavam associadas.