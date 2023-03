A morte da advogada Joana Canas Varandas está a gerar uma onda de consternação, dor e revolta entre os colegas de profissão. Joana morreu na passada segunda-feira, aos 39 anos, vítima de cancro. Estava a ser acompanhada no Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto. Mesmo debilitada, Joana continuou a trabalhar, cuidando ao mesmo tempo do filho bebé.









Ver comentários