Ricardo Salgado não prescinde do depoimento do antigo primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, na instrução do processo sobre a queda do BES/GES. O juiz Ivo Rosa decidiu cortar nas testemunhas arroladas pelos arguidos - o ex-banqueiro indicou 82 - para acelerar a instrução.



A defesa de Salgado admite dispensar mais de uma dezena de depoimentos, mas insiste na inquirição de Passos Coelho: “Resulta do facto de ter sido primeiro-ministro do Governo em 2014, tendo tido reuniões com o arguido” sobre “a colocação de títulos de dívida do GES em clientes do BES e recuperação do GES”, lê-se num requerimento consultado pelo CM no tribunal.









