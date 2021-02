"Risco de inundações": Prociv envia mensagem aos cidadãos a alertar para o mau tempo. Saiba o que deve ter em atenção

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) pôs sob aviso laranja 13 dos 18 distritos de Portugal Continental, incluindo toda a costa do país, e a amarelo cinco distritos do interior devido ao mau tempo.

A Prociv alertou este sábado os cidadãos portugueses para o risco de inundações devido à previsão de "chuva forte e persistente nas próximas horas na região de Lisboa e Setúbal".Segundo informações divulgadas pelas autoridades os bombeiros já responderam a 48 ocorrências desde as 00h00 deste sábado. As ocorrências dizem respeito, na sua maioria, a queda de árvores. Os distritos mais afetados, na manhã deste sábado, foram Guarda, Viana do Castelo e Coimbra.

De acordo com o site do instituto, os distritos do litoral, incluindo todo o Algarve, estão sob aviso laranja e os distritos de Lisboa e Setúbal passam a alerta laranja, regressando a alerta amarelo às 21h00.