O Conselho Municipal de Educação decidiu instalar câmaras de vigilância na escola EB 2,3/S de Valença após uma rixa entre alunos que fez quatro feridos. O caso ocorreu a 26 de novembro e na sequência da rixa ficaram feridos dois estudantes, de 13 e 16 anos, que se desentenderam, e duas funcionárias, de 48 e 56 anos, que tentaram separar os jovens.





A Câmara de Valença adianta que, além do circuito interno de videovigilância, o Conselho Municipal de Educação decidiu adotar outras medidas que ajudem a prevenir situações semelhantes. Entre elas a manutenção da segurança privada. Na altura do incidente, o município contratou segurança privada até ao final do ano letivo, mas vai prolongar o contrato com este serviço. Será ainda contratado um mediador de conflitos para trabalhar com os membros da comunidade escolar e solicitada a presença dos agentes da Escola Segura (GNR) com maior frequência. Após esgotadas as punições previstas, será proposta a transferência dos alunos para outros estabelecimentos.