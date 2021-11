Dois alunos, de 13 e 16 anos, envolveram ao final da manhã desta sexta-feira em agressões na Escola Secundária de Valença.Duas funcionárias do estabelecimento de ensino, com 48 e 56 anos, tentaram separar os menores e também elas acabaram por ser alvo de agressões.Os bombeiros de Vila Nova de Cerveira foram acionados para o local e transportaram os quatro feridos para o Hospital de Viana do Castelo.A GNR também foi acionada e tomou conta desta ocorrência.