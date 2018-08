Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Alarcão deixa mundo académico de luto

Antigo reitor da Universidade de Coimbra estava hospitalizado. Morreu este domingo.

Por Luís Oliveira | 08:42

O antigo reitor da Universidade de Coimbra, Rui Alarcão, de 88 anos, morreu este domingo no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, onde estava internado desde o início do mês. O professor catedrático deixou uma forte marca no ensino universitário.



Nascido em Coimbra, a 22 de fevereiro de 1930, Rui Nogueira Lobo de Alarcão e Silva doutorou-se em direito, em 1971.



Foi professor universitário desde 1978. Além de reitor da Universidade de Coimbra (UC), entre 1982 e 1998, foi membro da Comissão Constitucional, membro do Conselho de Estado e da Comissão Revisora do Código Civil.



Foi também chanceler das Ordens Honoríficas, tendo sido homenageado com mais de uma dezena de distinções.



"Deixou a sua marca em todos aqueles que tiveram o privilégio de o conhecer e de com ele privar: estudantes, professores, funcionários", escreveu a deputada e professora universitária de Coimbra, Margarida Mano.



Já o reitor da UC, João Gabriel Silva, recordou a "estabilidade" que Rui Alarcão deu à instituição "durante o seu longo mandato de 1982 até 1998" e lamentou a morte de uma "pessoa com um trato pessoal de inquebrantável gentileza".



"Ficamos mais sós para enfrentar os enormes desafios que se avizinham, sem o seu conselho sempre avisado", concluiu.



O corpo de Rui Alarcão está hoje em câmara ardente na capela da UC, a partir das 10h00. As exéquias fúnebres têm início às 16h00 e o funeral segue depois para o cemitério de Cernache, em Coimbra.