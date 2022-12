Rui Moreira espera cronograma das obras da linha Rosa do Metro do Porto sem "derrapagens"

O presidente da Câmara do Porto disse esta quinta-feira esperar que não "haja derrapagens" no cronograma das obras da linha Rosa, cuja conclusão está prevista para o final de 2024, salientando que a Metro foi "sensível" às preocupações do município.

"Aquilo que nos foi afiançado é que, neste momento, o cronograma acaba as obras em 2024, em novembro ou dezembro de 2024, de tal maneira que a linha Rosa esteja a funcionar em janeiro de 2025. O que esperamos é que não haja derrapagens", afirmou, aos jornalistas, o presidente da Câmara do Porto.

Rui Moreira, que falava à margem de um almoço de Natal com os homólogos de Vila Nova de Gaia e de Matosinhos, salientou ainda que a Metro do Porto "foi sensível às preocupações" do município.

Num ofício enviado a 10 de novembro ao presidente do Conselho de Administração da Metro do Porto, Rui Moreira, manifestou a sua preocupação com "o impacto profundamente negativo gerado pela empreitada de construção da nova linha do metro".

Também aos jornalistas, Rui Moreira reforçou esta quinta-feira essa preocupação, lembrando que a obra "causa particular impacto na cidade".

"Compreenderão que nós precisamos que a Metro do Porto, junto do que são as entidades que estão a construir o metro, procurem diminuir ao máximo o impacto que uma obra tem sobre a população", referiu.

Questionado sobre a futura ponte do metro, que integra o projeto da linha Rubi, Rui Moreira disse que a situação é, neste momento, "clara" e que tanto Porto, como Gaia estão "mais tranquilos" relativamente ao impacto da inserção daquela infraestrutura na malha urbana.

"Estamos hoje mais tranquilos do que estávamos há uns meses (...) A partir do momento em que soubemos que Álvaro Siza Vieira e Eduardo Souto Moura estão envolvidos", afirmou, dizendo que tal demonstra a tentativa de se "aperfeiçoar um projeto que no inicio levantou resistência".

Numa carta de resposta ao ofício de Rui Moreira, datada de 02 de dezembro, a Metro do Porto diz ter formalizado, em maio, uma aceleração da empreitada da Linha Rosa.

"Em 20 de maio último, formalizámos com o consórcio Ferrovial/ACA um Plano de Trabalhos Modificado (uma evolução corretiva do plano inicial)" visando "a aceleração da empreitada, intensificando a recuperação de atrasos acumulados em algumas frentes de obra, com o objetivo firme de concluir a obra em dezembro de 2024", pode ler-se na carta de resposta de Tiago Braga.

A empreitada de construção da Linha Rosa, que se traduz num novo trajeto no Porto entre a zona de S. Bento/Praça da Liberdade e a Casa da Música, arrancou no dia 29 de março.

Com quatro novas estações subterrâneas e um percurso em túnel de quase três quilómetros, esta linha tem o cunho de dois prémios Pritzker [considerados o Nobel da Arquitetura], uma vez que Eduardo Souto Moura é o responsável pelos projetos das novas estações, sendo que a de São Bento é assinada em parceria com Álvaro Siza Vieira.