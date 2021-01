Rui Rio e outros 11 deputados do PSD recusam prioridade na vacinação contra a Covid-19

Rui Rio; Adão Silva; Luís Marques Guedes; Firmino Marques; Pedro Roque; Paulo Rios de Oliveira; José Silvano; Helga Correia; Afonso Oliveira; André Coelho Lima; Clara Marques Mendes; Isaura Morais", pode ler-se no comunicado do partido.

Rui Rio e outros 11 deputados do PSD recusaram fazer parte da lista de prioritários na vacinação contra a Covid-19. Entre os nomes estão ainda Adão Silva e Luís Marques Mendes."Envia-se a relação nominativa dos deputados do Grupo Parlamentar do PSD que entendem que, com este enquadramento, não devem ser vacinados e que figuram na lista de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República para o Primeiro-Ministro:Recorde-se que o o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, já tinha recuado na intenção inicial de vacinar todos os 230 deputados na fase que arranca já para a semana, juntamente com os maiores de 50 anos, com comorbilidades, e bombeiros.