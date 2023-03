“Perdi os meus pais e as minhas avós. Fiquei sozinha no Mundo, com a Stasya. É a minha família”, relata Nina Pavlova. A russa de 33 anos chegou a Portugal em outubro do ano passado, depois de fugir do regime de Putin. Nina trouxe consigo apenas uma mala e a sua cadela, Stasya.A 11 de fevereiro começa um novo pesadelo. A sua amiga de quatro patas fugiu quando passeava no Jardim Municipal da Amadora. Nina pediu ajuda à Associação AMIAMA, que lançou apelos nas redes sociais e desde logo dezenas de voluntários têm procurado a cadela, porte pequeno, pelo cinzento e ponta da cauda branca.