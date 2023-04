A filha do ator Ruy de Carvalho está indignada com a forma como o pai foi tratado no Aeroporto de Lisboa. Paula de Carvalho solicitou assistência devido aos problemas de mobilidade do ator de 96 anos mas, à chegada ao Funchal, não teve qualquer apoio e, no regresso a Lisboa, num voo da TAP, esteve mais de 35 minutos à espera, dentro do avião, pela chegada de uma cadeira de rodas.









