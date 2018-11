Ryanair lança campanha com voos de ida e volta por 10 euros

Semana de descontos, "Cyber Week", permite comprar um voo de ida para Eindhoven, na Holanda, por 4,89 euros.

A Ryanair lançou esta segunda-feira uma campanha de descontos, a que deu o nome de "Cyber Week", que lhe permitirá fazer viagens de ida e volta por 10 euros.

O primeiro dia desta promoção, 19 de novembro, inicia-se com ligações de ida e volta, na Europa, e com descontos até 30 euros em reservas até às 23h59.



"Reduzimos os preços em cerca de 30 euros nos voos de regresso dentro da Europa, entre abril e setembro de 2019. Também temos um desconto de 10 por cento em todos os check-ins de malas, realizados esta semana", disse Robin Kiely, diretor de comunicação da Ryanair, em comunicado no site da empresa.



De Lisboa para as cidades de Eindhoven, Hamburgo, Marselha, Pisa, ou Bruxelas vai pagar 4,89 euros. Do Porto poderá ir, pelo mesmo preço para Barcelona e Madrid, Bordéus, Colónia, Cagliari, Manchester ou Malta.



E ainda por 97 cêntimos, poderá ir de Faro para Berlin.