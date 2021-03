Sábado de sol e com temperaturas máximas a alcançar os 22 graus

Este sábado pode contar com sol e temperatursa máximas de 21 graus em alguns pontos do País. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê pperíodos de céu nublado em todo o território português durante a manhã, que vão dar depois lugar ao sol durante o resto do dia.



Os termómetros vão registar uma descida da temperatura mínima nas regiões Norte e Centro, enquanto na Grande Lisboa, está previsto um aumento da temperatura máxima, podendo chegar aos 21 graus, sendo o distrito mais quente do País, à semelhança de Setúbal e Santarém. Para o Porto são esperadas máximas de 20 graus, assim como para Faro.





No Baixo Alentejo e Algarve preveem-se mesmo aguaceiros e possibilidade de ocorrência de trovoada durante a tarde.

Nos arquipélagos da Madeira e dos Açores, prevê-se céu nublado, com ocorrência de aguaceiros fracos.