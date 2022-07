Sabe que cuidados a ter com o calor? Veja as recomendações da DGS para os dias mais quentes

Com a chegada do verão, e com as temperaturas altas que se têm sentido nos últimos dias, com os termómetros a ultrapassarem os 4oº em algumas zonas do País, e perante a continuação da vaga de calor, é muito importante adotar cuidados a ter para evitar problemas como a desidratação, agravamento de doenças crónicas, esgotamento, cãibras por calor, esgotamento devido ao calor e golpes de calor, este último especialmente grave porque pode levar à morte.

A DGS reúne uma série de conselhos e recomendações a dotar nos dias em que os termómetros marcam temperaturas mais altas, em especial para as pessoas que são mais vulneráveis ao calor.

Quais são as pessoas mais vulneráveis ao calor?

De acordo com a DGS, são estes os grupos populacionais que devem ter uma atenção redobrada a medidas de proteção:

- Crianças e bebés nos primeiros anos de vida

- Idosos e pessoas com mais de 65 anos

- Portadores de doenças crónicas

- Todos os que praticam atividades no exterior, com exposição ao sol e ao calor

- Desportistas e praticantes de atividade física

- Pessoas em situação de isolamento ou com carência económica e social





Cuidados a ter com bebés e crianças no calor

- Optar por vestir bebés e crianças com roupas leves, soltas, de material respirável e com cores claras

- Usar chapéu sempre que haja exposição solar e/ou se esteja no exterior

-Garantir manutenção dos níveis de hidratação: dar-lhe água com frequência e em maior quantidade do que o habitual

- Evitar exposição direta ao sol, com especial cuidado entre as 11h00 e as 17h00

- Aplicar sempre protetor solar antes de sair de casa

- Nunca deixar crianças e bebés dentro de carros estacionados ou em qualquer local com exposição ao sol, mesmo por curtos períodos de tempo

A DGS recomenda que contacte o SNS 24 (808 24 24 24) se identificar sinais de laerta em crianças e bebés, tais como: suores intensos, fraqueza, pele fria, pegajosa ou pálida, pulsação acelerada ou fraca, vómitos/náuseas, desmaios, diarreia, febre.





Que cuidados deve ter as pessoas com 65 e mais anos?

- Beber água e manter a hidratação, mesmo quando não tem sede

- Manter-se em ambientes frescos e/ou com ar condicionado e ventilação

- Evitar exposição direta ao sol

- Usar roupas leves e soltas, de material respirável e de cor clara

- Usar chapéu

-Aplicar protetor solar

-Fazer refeições mais leves e comer mais vezes ao dia

- As pessoas acamadas ou com menos mobilidade devem ter menos roupa na cama

- Evitar exposição de medicamentos a temperaturas elevadas

- Devem ter alguém atento e disponível, seja um familiar, um amigo ou um vizinho

Que cuidados devem ter as pessoas com doença crónica?

- Beber água e manter a hidratação, mesmo quando não tem sede

- Manter-se em ambientes frescos e/ou com ar condicionado e ventilação

- Evitar exposição direta ao sol

- Usar roupas leves e soltas, de material respirável e de cor clara

- Usar chapéu

-Aplicar protetor solar

- As pessoas acamadas ou com menos mobilidade devem ter menos roupa na cama

- Evitar exposição de medicamentos a temperaturas elevadas

- Devem ter alguém atento e disponível, seja um familiar, um amigo ou um vizinho





Que cuidados devem adotar as pessoas com atividade no exterior?

- Beber água frequentemente e em maior quantidade

- Evitar consumir líquidos com muito açúcar e bebidas alcoólicas

- Usar equipamento leve e aplicar protetor solar, desde que seja possível e seguro, mediante a atividade desenvolvida

- Aproveitar as pausas para arrefecer o corpo em locai com ar condicionado

- Tentar desenvolver atividade com colegas por perto

Que cuidados devem adotar os desportistas e praticantes de atividade física?

- Começar e terminar a atividade física de forma lenta e gradual, optando pela manhã (cedo) ou pelo final do dia, evitando a exposição solar nas horas de maior calor (11h00 às 17h00)

- Beber água frequentemente, antes, durante e depois da atividade física. Caso transpirar muito, beber uma bebida com eletrólitos. Deve evitar-se bebidas com muito açúcar.

- Realizar atividade desportiva acompanhado

- Parar a prática de atividade física caso se sinta fraqueza ou sensação de desmaio





Que cuidados devemos ter com pessoas isoladas?

"As pessoas isoladas devem contactar ou ser contactado de forma periódica (pelo menos 2 vezes ao dia), para saber sobre o seu estado de saúde. Para além disso, informe-se sobre as condições climatéricas e locais climatizados", refere a DGS.