Cuidados com o calor: 10 dicas para aproveitar o verão ao máximo e em segurança

O verão este ano chegou mais cedo, com o mês de maio a registar temperaturas muito mais elevadas do que é "normal" para esta altura do ano. Sendo esta a época mais desejada por muitos, é bastante comum serem esquecidos os cuidados que se devem ter para evitar futuras complicações.A exposição solar é bastante benéfica para a nossa saúde, já que é fonte de vitamina D, mas, quando em excesso, também pode acarretar vários problemas.