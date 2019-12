Saiba como manter os animais de estimação calmos durante o fogo-de-artifício no Ano Novo

Na véspera de Ano Novo o mundo é todo presenteado com fogos-de-artifício que a maioria das pessoas adora ver mas muitos animais domésticos não partilham da mesma opinião. A Sociedade Real para a Prevenção da Crueldade Contra Animais (RSPCA) estima que quase metade de todos os cães domésticos do Reino Unido apresenta sinais de medo quando ouvem o espetáculo de pirotecnia.

O medo pode acontecer devido ao facto de os cães conseguirem ouvir quatro vezes a distância de um ser humano e serem capazes de captar sons mais agudos.





De acordo com o especialista em comportamentos de cães, César Millán, é normal os animais terem medo dos sons altos porque "os sons acionam o sistema nervoso e eles podem ficar ansiosos ou com medo".

Como resultado do medo que o fogo-de-artifício pode causar, foram várias as instituições de caridade e donos de animais que pediram para manter os animais calmos quando for meia-noite.

Manter a calma nos animais nem sempre é fácil e aqui ficam algumas sugestões de como pode manter os animais de quatro patas calmos e tranquilos quando começar as 12 badaladas na véspera de Ano Novo.

A organização de bem estar animal, Dogs Trust, aconselha as pessoas a irem passear os cães antes que escureça. Para além disso, também sugere que a casa e o jardim estejam seguros porque os cães podem tentar fugir se estiverem inquietos com o barulho e as cores do fogo-de-artifício.



Para aliviar o stress que o animal vai sentir pode dar-lhe um ‘esconderijo secreto’ numa área da casa onde ele se sinta confortável. Se o cão já estiver nesse ‘esconderijo’, então a Dogs Trust aconselha-o a fechar as cortinas e a ligar a televisão para diminuir o som emitido pelo fogo-de-artifício.

No que diz respeito aos gatos, a instituição de caridade Blue Cross recomenda-o a manter o seu gato dentro de casa durante o espetáculo de pirotecnia. À semelhança do que foi aconselhado aos cães, também é importante que o gato se sinta à vontade durante o fogo, por isso pode fechar as cortinas e deixar a televisão ligada para abafar o som.

No caso de animais mais pequenos, como porcos-da-índia ou coelhos, que estão normalmente em gaiolas, é importante que os leve para um lugar dentro de casa ou para qualquer sítio que abafe o som.

A instituição de caridade veterinária do Dispensário de Pessoas para Animais Doentes (PDSA) aconselha-o a cobrir parcialmente as gaiolas ao ar livre com cobertores. Isso fará com que o som esteja levemente abafado.