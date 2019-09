Saiba quais as posições mais usadas para dormir com a cara metade

A posição de dormir pode afetar muito mais do que apenas o sono. Uma posição inadequada pode gerar dores nas costas, no pescoço e até mesmo apneia do sono… Mas sabia que a maneira como dorme pode também afetar o seu relacionamento com o seu companheiro e ainda dizer muito sobre ele?

Um estudo com 2.000 pessoas realizado pelo Illicit Encounters, o site líder do Reino Unido para pessoas casadas, revelou as seis posições de dormir mais populares e algumas delas indicam muito o que está a acontecer entre os casais.

A "Separação" é a posição mais conhecida e é utilizada por 34 por cento dos casais. Consiste em estar deitado de frente, mas com um ligeiro espaço no meio. Enquanto isso pode significar coisas positivas, tais como um relacionamento seguro, é também a posição que os casais dormem quando estão a ser infieis.

"The Back Kisser" é a segunda mais conhecida e é usada por 22 por cento dos casais. Esta posição consiste em dormir de costas, sem espaço entre o casal, mas a manter o contacto através do toque com os pés. É considerada muito íntima, apesar do casal dormir de costas um para o outro.

A "Colher" é a posição mais popular entre os casais com relacionamentos recentes, com quase metade dos participantes a revelar que é a posição que usam quando fazem sexo pela primeira vez. Apenas 16 por cento dos casais de longa data admitem usar esta posição para dormir, no entanto alguns dizem que é muito difícil dormir assim.

O "Porco Espacial" é a quarta posição mais comum entre os casais, escolhida por 14 por cento dos entrevistados. Esta consiste na ocupação de grande parte da cama por um dos elementos do casal.

"Nuggle" apesar de ser uma posição mais escolhida durante o período inicial da relação, oito por cento dos casais de longa data dormem assim. Esta posição consiste em um parceiro descansar a cabeça no peito do outro.

"Emaranhado" é uma das posições mais eleita entre os casais mais novos que dormem completamente entrelaçados. Os casais de longa duração admitem que é uma posição muito difícil de dormir e apenas seis por cento a escolhem.



Jessica Leoni, especialista em relacionamentos do site, diz que "quando dormimos, o nosso subconsiente assume o controlo por isso, a linguagem corporal que usamos com o nosso companheiro pode ser um indicador preciso do que está a acontecer no relacionamento". Acrescenta ainda que "os casais tendem a ser bastante íntimos na posição em que dormem quando iniciam o relacionamento e depois, gradualmente, afastam-se na cama".



"Este é um sinal de que eles não estão a fazer nada de bom e estão preocupados que os sinais da sua traição sejam evidentes no corpo. Talvez estejam a pensar noutra pessoa e rejeitam a intimidade com o companheiro", concluiu a especialista.