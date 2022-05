Santa Casa garante que problemas técnicos estão resolvidos e afasta ataque informático

A falha técnica registada esta terça-feira em terminais de apostas dos jogos da Santa Casa está solucionada e a hipótese de ter sido provocada por um ciberataque "está fora de questão", disse à Lusa fonte da Santa Casa da Misericórdia.

"A situação está resolvida e todos os terminais estão totalmente operacionais. A hipótese de se ter tratado de um ataque informático está fora de questão", disse a mesma fonte.

A falha técnica no 'data center' dos jogos da Santa Casa da Misericórdia impediu a realização de apostas no Euromilhões desta terça-feira através de terminais de mediadores.

"No seguimento da falha técnica ocorrida ao início desta manhã no 'data center' dos Jogos Santa Casa, resultante de um conjunto de episódios técnicos complexos, inesperados e de grande demora na reparação, não foi possível recuperar o funcionamento dos terminais dos mediadores a tempo da aceitação do registo de apostas para o sorteio do Euromilhões desta noite", que tinha um 'jackpot' de 52 milhões de euros, informou anteriormente a Santa Casa da Misericórdia.

A Santa Casa adiantou também que "desde o início da tarde que o portal e 'App' dos Jogos Santa Casa estão totalmente operacionais".