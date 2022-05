Santa Casa sem previsão para repor serviços que estão em baixo

Os serviços relacionados com os Jogos Santa Casa estiveram em baixo esta terça-feira, sendo que os terminais nos mediadores continuam a registar problemas. Ao Correio da Manhã, fonte da Santa Casa da Misericórdia explica que se trata de uma "falha técnica no sistema" e que não há previsões de quando o problema será resolvido na totalidade.



"Neste momento, o portal e a aplicação dos Jogos Santa Casa já estão operacionais, continuando os esforços para a reposição, o mais breve possível, da funcionalidade dos terminais nos mediadores", afirmou a mesma fonte ao CM, confirmando que todas as plataformas "estiveram offline durante a manhã".





Esta terça-feira é dia de Euromilhões e os problemas nos servidores estão a impossibilitar os portugueses de registar os seus boletins.esteve presente em um estebelecimento, na Quarteira, em Loulé, onde muitos apostadores tiveram problemas.Em atualização