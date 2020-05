Santa Maria da Feira com impacto de 15 milhões de euros sem a Feira Medieval

O cancelamento da Viagem Medieval, em Santa Maria da Feira, por causa da pandemia do novo coronavírus, vai provocar um impacto económico negativo em toda a região de 15 milhões de euros. O certame, considerado o maior evento de recreação histórica da Europa, tinha uma previsão de 600 mil visitantes entre 29 de julho e 9 de agosto."Reunimos com os nossos parceiros e percebemos que não há condições para realizar a edição deste ano da Viagem Medieval, até porque a lei diz que não é possível realizar eventos de massas, que é o caso, nos 90 dias seguintes ao fim do estado de emergência. Mas estamos confiantes que vamos regressar em força no próximo ano e comemorar os 25 anos de Viagem Medieval", garante Emídio Sousa, presidente da autarquia.

Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24