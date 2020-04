Marcelo confirma fim do Estado de Emergência a 2 de maio

O Presidente da República anunciou o fim do Estado de Emergência a 2 de maio e assume esperança para que não voltem a ser necessárias medidas restritivas devido ao coronavírus.À saída da reunião desta terça-feira no Infarmed entre o Governo, os partidos e especialistas, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que o País vai entrar na terceira fase, após o levantamento do estado de Emergência. "O fim do Estado de Emergência não é o fim do surto", relembrou Marcelo."A fase de contenção foi decisiva", começou por dizer Marcelo Rebelo de Sousa, frisando a necessidade do encerramento de estabelecimentos e escolas. O confinamento "teve uma adesão massiva e eficaz", relembra."Passamos a uma terceira fase. Tem que se encarar terceira fase como pequeno passos", reforçou o presidente, que chama a atenção para a importância desta terceira fase. O Chefe de Estado sublinhou que "depende dos portugueses a evolução deste surto".Em atualização