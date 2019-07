São estes os 10 portugueses mais ricos segundo a revista Forbes

A revista Forbes de julho/agosto apresenta uma lista dos 50 portugueses mais ricos onde estão nomes como José Neves da Farfetch ou Dionísio Pestana do Grupo Pestana.Segundo a revista, apenas 18 dos presentes no Top 50 construiram fortuna a partir do zero. É o caso de José Neves, fundador e líder da Farfetch que, depois de constar no Top 10 da lista de 2018, figura na quarta posição do ranking deste ano com uma fortuna líquida avaliada em 1010 milhões de euros.Fortuna: 4173 milhões de eurosPrincipais activos: Galp, Corticeira Amorim,Tom Ford e imobiliário

Alexandre Soares dos Santos

& família

Fortuna: 3554 milhões de euros

Principais activos: Jerónimo Martins

e Walk’in clinics



Vítor da Silva Ribeiro & família

Fortuna: 1192 milhões de euros

principais activos: Alves Ribeiro construção,

Banco Invest e Mundicenter



José Neves

Fortuna: 1010 milhões de euros

Principais activos: Farfetch



Dionísio Pestana

Fortuna: 681 milhões de euros

Principais activos: Grupo Pestana



Maria Isabel Martins dos Santos

Fortuna: 574 milhões de euros

Principais activos: Jerónimo Martins



Fernando Figueiredo dos Santos

Fortuna: 529 milhões de euros

Principais activos: Jerónimo Martins



Luís Amaral

Fortuna: 527 milhões de euros

Principais activos: Eurocash e Stock spirits



Luís Vicente

Fortuna: 525 milhões de euros

Principais activos: Grupo Luís Vicente

e Refriango



Luís Portela & família

Fortuna: 502 milhões de euros

Principais activos: Bial