A Câmara de Faro (CMF) quer preparar os seus técnicos para o previsível aumento de problemas de saúde mental resultantes da pandemia de Covid-19. Assim, aderiu ao Programa da Associação 'ManifestaMente' para a Capacitação de Dinamizadores Locais nas Autarquias, que vai promover, dias 4 e 5 deste mês, uma "sessão de capacitação de dinamizadores locais". A iniciativa é cofinanciada pela Direção-Geral da Saúde, com o patrocínio do Programa Nacional para a Saúde Mental da Direção-Geral da Saúde e em parceria com a Administração Regional de Saúde do Algarve.









De acordo com o município farense , nesta ação vão participar 24 técnicos do concelho, entre “colaboradores da autarquia e pessoal técnico de entidades parceiras do Conselho Local de Ação Social de Faro, que tenham interesse profissional ou pessoal na área da saúde mental e também motivação para intervir na comunidade”.