Se faltar à vacina passa para o final da lista. Saiba o que deve fazer

A toma da vacina Covid em Portugal é possível através de autoagendamento ou da modalidade 'Casa Aberta', na qual só precisa de comparecer a um centro para receber a vacina, sem qualquer marcação prévia. No entanto, se optar pelo autoagendamento saiba que se faltar à marcação, mesmo com razão válida, deve informar a linha SNS24 ou o centro de vacinação que selecionou, caso contrário, vai parar ao fim da lista de vacinação.Maria Ribeiro, uma mulher de 30 anos fez o autoagendamento da vacina assim que foi lançado para a sua idade, contou ao Diário de Notícias que dois dias antes da data da vacina teve que ficar em isolamento profilático por ter tido um contacto de risco com uma pessoa infetada com Covid-19. Maria Ribeiro teve que faltar à vacina para cumprir o isolamento, fez vários testes durante esse período e deram todos negativo. Depois de terminado o período de isolamento, a mulher tentou fazer novo agendamento, o que não lhe foi permitido. De seguida, Maria Ribeiro, foi a vários Centros de Vacinação na esperança de receber a vacina na modalidade 'Casa Aberta'. Os serviços indicaram que por ter faltado à vacina, Maria tinha ficado numa lista de espera e teria que aguardar por uma chamada para fazer a marcação. Esta foi a resposta de vários centos, mesmo depois da mulher apresentar o comprovativo de que faltou por ter estado em isolamento.Em Portugal a modalidade 'Casa Aberta' ainda só é permitida a partir dos 35 anos e os serviços têm dado prioridade à toma das segundas doses da vacina Covid, de forma a acelerar o processo de vacinação, explicou o coordenador do plano de vacinação, Henrique Gouveia e Melo.