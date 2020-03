Segundo ensaio clínico com cloroquina lança polémica

A publicação dos resultados de um segundo ensaio clínico, em doentes Covid-19, com o medicamento derivado da cloroquina reabriu a polémica à volta dos métodos de Didier Raoult, especialista francês em doenças contagiosas. Aos críticos das conclusões com base num grupo de 26 doentes, apresentou novo ensaio clínico com 80 infetados e está a ser outra vez contestado.

No segundo teste, metade dos doentes tinha menos de 50 anos e receberam 200 mg de hidroxicloroquina, derivado da cloroquina, três vezes ao dia, durante dez dias, e ainda 250 mg de azitromicina durante cinco dias. Em resultado, 65 pessoas tiveram alta sem problema, 12 passaram por terapia com oxigénio e também ficaram curadas, e três passaram aos Cuidados Intensivos. Destas, uma acabou curada, outra continua internada e a terceira faleceu.





O médico considera estar provada a eficácia do medicamento, mas os críticos dizem que os números são iguais ao balanço da Organização Mundial da Saúde sobre 600 mil infetados: 85% de casos benignos e 15% de graves com 5% a morrer. Criticam ainda não ter incluído doentes com tratamento comum para verificar se medicamentação em teste não funcionou apenas como placebo.A direção de Saúde da Nova Aquitânia, Sudoeste de França, alertou para casos de toxidade cardíaca, exigindo Cuidados Intensivos, devido a automedicamentação com derivados da cloroquina contra a Covid-19.A agência norte-americana para as doenças infeciosas admitiu, através do seu diretor, Anthony Fauci, que a Covid-19 provocará, nos EUA, entre 38 mil e 160 mil mortes. Lembrou que em 2018-19 se registaram 34 mil mortes devido à gripe.A plataforma Nextstrain.org, onde se depositam as sequenciações do genoma feitas a vírus SARS-CoV-2, para seguir a sua evolução, acumulava esta segunda-feira 2077 trabalhos. Os EUA registam o maior contributo com 472 estudos. Portugal tinha 43.Após dois meses de quarentena total, vai ser levantada, a 8 de abril, a proibição de deslocações a partir da cidade chinesa de Wuhan. As pessoas começaram a poder sair da cidade na passada quarta-feira, mas é exigida autorização médica.