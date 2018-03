Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seis barras fechadas e quatro condicionadas devido ao mau tempo no continente

Agitação marítima colocou toda a costa portuguesa sob aviso amarelo.

Por Lusa | 08:09

Seis barras do continente estão esta sexta-feira fechadas a toda a navegação e outras quatro estão condicionadas devido à agitação marítima forte, de acordo com a Marinha Portuguesa.



Segundo a Marinha, as barras marítimas de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Douro, São Martinho do Porto e Ericeira estão fechadas à navegação.



As barras de Aveiro e da Figueira da Foz estão fechadas a embarcações de calado superior a 15 metros e a de Viana do Castelo a embarcações com 11 metros.



A Marinha indica ainda que nas barras marítimas de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim as embarcações com calado superior a dois metros devem usar a barra entre duas horas antes e duas horas depois da preia-mar.



Por causa da agitação marítima, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), colocou a Madeira e toda a costa portuguesa sob aviso amarelo e, no sábado, sob aviso laranja (só distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro e Viseu)



A Marinha e a Autoridade Marítima Nacional estão a alertar para o agravamento das condições do estado do mar nos próximos dias, com ondulação entre os 08 e os 12 metros.



"As condições do estado do mar vão ser fortes. A situação vai alterar-se e a ondulação pode andar entre os 08 e os 12 metros, com possibilidade de galgamento em algumas zonas", disse à Lusa o comandante Fernando Pereira da Fonseca, porta-voz da Marinha e da Autoridade Marítima Nacional.