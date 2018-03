Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Proteção Civil dos Açores alerta para agravamento do tempo até sábado

Mau tempo vai chegar às nove ilhas do arquipélago.

Por Lusa | 11:37

A Proteção Civil dos Açores recomendou esta quarta-feira medidas de autoproteção tendo em conta o agravamento do tempo no arquipélago, até sábado, com previsões de chuva, trovoada e agitação marítima nas nove ilhas.



O mau tempo, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), deve-se "a uma depressão centrada a noroeste do arquipélago, com uma superfície frontal associada e deslocamento para leste".



O grupo ocidental (Flores e Corvo) vai estar sob aviso amarelo por causa da precipitado e trovoada entre as 15h00 locais desta quarta-feira (mais uma hora em Lisboa) e as 00h00 de sexta-feira.



As ilhas das Flores e Corvo vão estar também sob aviso amarelo referente à agitação marítima das 18h00 de quinta-feira às 00h00 de sábado, prevendo-se ondas de sudoeste, passando a noroeste, de seis a sete metros.



Para o grupo central (Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial), o aviso amarelo devido à chuva e trovoada vai vigorar entre as 18h00 desta quarta-feira e as 00h00 de sexta-feira.



As cinco ilhas estarão ainda sob aviso amarelo devido à agitação marítima, das 18h00 de quinta-feira às 00h00 de sábado, com previsões de ondas de sudoeste, passando a noroeste, de seis a sete metros.



No grupo oriental (São Miguel e Santa Maria), o aviso amarelo de chuva e trovoada estará em vigor das 21h00 desta quarta-feira às 06h00 de sexta-feira.



O IPMA colocou ainda as ilhas daquele grupo sob aviso amarelo entre as 18h00 de quinta-feira e as 00h00 de sábado, por causa das previsões de agitação marítima com ondas de sudoeste, passando a noroeste, de seis a sete metros.



O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção face a estas previsões meteorológicas no arquipélago açoriano, que vai estar sob aviso amarelo, o segundo menos grave de uma escala de quatro e que revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.



O mau tempo que se faz sentir no arquipélago originou na terça-feira o cancelamento de alguns voos entre as ilhas dos Açores, ligações asseguradas pela SATA Air Açores, o que afetou cerca de 300 passageiros, segundo indicou o porta-voz da companhia aérea açoriana.



António Portugal adiantou ainda à agência Lusa que foram também canceladas na terça-feira ligações da Azores Airlines entre Lisboa e o Faial e ainda Terceira, o que afetou 120 passageiros.



A SATA já está, no entanto, a repor todas as ligações canceladas devido ao mau tempo.