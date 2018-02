Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

IPMA emite novos avisos amarelos para os Açores

Em causa estão previsões de chuva temporariamente forte, vento, trovoada e agitação marítima.

27.02.18

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu esta terça-feira novos avisos amarelos para o arquipélago dos Açores, para quarta e quinta-feira, devido às previsões de chuva temporariamente forte, vento, trovoada e agitação marítima.



O IPMA prevê para as ilhas do Grupo Central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) precipitação, por vezes forte, e trovoada, até às 06h00 de quarta-feira. Quanto à agitação marítima, o aviso amarelo prolonga-se até às 06h00 de quinta-feira, com ondas de norte/nordeste.



No Grupo Oriental (ilhas de Santa Maria e São Miguel) prevê-se igualmente precipitação, por vezes forte, e trovoada, até às 06h00 de quarta-feira, enquanto o aviso amarelo para a agitação marítima mantém-se até às 06h00 de quinta-feira, com ondas do quadrante norte.



Para o Grupo Ocidental (ilhas do Corvo e Flores), o aviso amarelo do IPMA é só para a agitação marítima, com ondas de nordeste, até às 06h00 de quinta-feira.



Na segunda-feira, o IPMA já tinha colocado, até hoje, todas as nove ilhas sob aviso amarelo, por causa das previsões de chuva temporariamente forte, vento e trovoada e agitação marítima.



O aviso amarelo é o segundo menos grave de uma escala de quatro e revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.