Nas últimas 24 horas há registo de mais seis mortos mas há mais 910 novos infetados por Covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico de hoje, a região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que tem mais novos casos confirmados, concentrando 557 dos 910 registados no período em análise, ou seja, 61% dos novos infetados.





O número de doentes internados com Covid-19 registou um decréscimo de 12 camas de enfermaria ocupadas, mas há mais dois doentes em cuidados intensivos.









814 023 pessoas já recuperaram da doença, mais 534 que as registadas na quarta-feira.



O R(t) situa-se no 1,05 (nacional) e a incidência em 74,8 casos por 100 mil habitantes.



Os dados divulgados pela DGS mostram também que estão ativos mais 370 casos, para um total de 24 366.



Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.043 pessoas e foram registados 855.432 casos de infeção.