Semana começa com mais frio e neve nas terras altas

Frio vai manter-se durante o resto da semana, com especial incidência no Interior Norte e Centro do País.

As temperaturas vão baixar esta segunda-feira em todo o País, dia em que está prevista chuva, trovoada e neve a partir dos mil metros de altitude. Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o vento vai soprar com intensidade moderada a forte, com rajadas até 60 km/h no Litoral oeste e terras altas.



As temperaturas mínimas previstas são de 9ºC para o Porto, 8ºC para Coimbra, 0ºC para as Penhas Douradas, 10ºC para Lisboa e 11ºC para Faro. O frio vai manter-se durante o resto da semana, com especial incidência no Interior Norte e Centro do País.