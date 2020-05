Serviço de Internamento de Pneumologia do Hospital Santa Maria alvo de desinfeção

O Serviço de Internamento de Pneumologia do Hospital Santa Maria, em Lisboa vai ser alvo de uma desinfeção esta quinta-feira devido ao coronavírus.



Em declarações ao CM, fonte oficial daquele hospital informou que a ala tem 6 doentes, entretanto distribuídos momentaneamente, para que a desinfeção seja feita.



O serviço conta ainda com 90 camas.



De acordo com a mesma fonte, o serviço de pneumologia daquela unidade hospitalar é o maior do País.





