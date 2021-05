Sete concelhos de arriscam dar passo atrás no desconfinamento. Saiba quais são

Há sete municípios que arriscam recuar no processo de desconfinamento se não melhorarem na próxima semana, uma vez que estão acima de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Segundo os dados divulgados pela DGS, os concelhos em causa são Cabeceiras de Basto, Aljezur, Resende, Coruche, Tábua, Tabuaço e Paredes. Odemira também está acima do limite mas tem medidas específicas apenas para as freguesias de São Teotónio e Longueira/Almograve.Portugal somou esta sexta-feira o terceiro dia da pandemia sem mortos, repetindo registos da passada segunda-feira e de 3 de agosto de 2020. O boletim da DGS revela mais 460 casos e ainda um recuo no valor do R para 0, 98, quer a nível nacional, quer no continente. A incidência a nível nacional está nos 66,9 casos de infeção por 100 mil habitantes e no continente nos 64,3.Portugal é o país da União Europeia com menos mortes Covid (4,56 por milhão de habitantes nos últimos 14 dias), revela o Centro Europeu de Controlo de Doenças.