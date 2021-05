Sete turmas em isolamento na Escola Secundária Gabriel Pereira em Évora devido a surto de Covid-19

Sete turmas da Escola Secundária Gabriel Pereira, em Évora, encontram-se em isolamento profilático devido a um surto de covid-19 detetado entre os alunos, confirmou hoje à Lusa o diretor daquele estabelecimento de ensino, Fernando Martins.

Neste momento existem "três casos confirmados" de infeção entre alunos do ensino secundário, em turmas que foram colocadas em isolamento "até aos dias 01, 03 e 04 de junho", mas foram detetados contactos de alto risco com os infetados em, pelo menos, mais quatro turmas.

"Considerando a necessidade de manter as condições de segurança a todos os utentes, ficou determinada a passagem do 9.º ano e do ensino secundário, regular e profissional, para o ensino a distância durante os próximos dias", explica um comunicado da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) enviado aos encarregados de educação.

O regime de ensino à distância continuará em vigor até serem conhecidos os resultados dos testes que vão ser realizados "nos próximos dias" a todos os alunos e professores das turmas em isolamento, após o que será feita uma reavaliação da situação.

Em declarações à agência Lusa, o diretor da Escola Secundária Gabriel Pereira explicou que, segundo "o critério das autoridades de saúde", quando é detetado um aluno infetado com covid-19, "toda a turma e os seus professores devem ficar em isolamento".

Nesse sentido, encontram-se, neste momento, "72 professores confinados", o que torna "impossível manter o regime de substituições".

"A capacidade de resposta do agrupamento para manter o regime de substituições foi largamente ultrapassada, não sendo possível manter a logística das mesmas, como também não há recursos humanos em número suficiente para o fazer", justifica o comunicado da DGEstE, ao qual a Lusa teve acesso.

A escola onde foi detetado o surto continua, porém, a funcionar, nomeadamente "a educação de adultos, onde não se registou nenhum caso" e que "funciona num período diferente do dia e não houve quaisquer contactos" com os alunos infetados.

No entanto, algumas aulas da Escola Básica André de Resende, do mesmo agrupamento, vão ser dadas à distância nos próximos dias, nomeadamente pelos professores comuns aos dois estabelecimentos de ensino que se encontram confinados.

