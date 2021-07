Setor da gestão de resíduos no topo das infrações ambientais em Portugal

Infrações identificadas por setor de atividade

O setor de gestão de resíduos é aquele em que foram detetadas mais infrações ambientais desde 2019. De acordo com dados fornecidos aopela Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT), até maio deste ano foram realizadas 1820 ações de inspeção e identificadas 1670 infrações, tendo sido levantados 901 autos de notícia. A atividade inspetiva na área do ambiente sofreu uma queda no ano passado, devido à pandemia, mas ainda assim foram realizadas 690 ações inspetivas em 2020. Por setor de atividade, a gestão de resíduos é o mais visado, com 382 ações desde 2019, tendo resultado em 378 infrações identificadas. Seguem-se os setores dos aviários, suiniculturas e metalomecânicas. Foram também identificadas um total de 517 infrações distribuídas por vários setores, como adubos, cimenteiras, curtumes, armazenagem de produtos químicos, pasta de papel e outros.