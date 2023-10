Sindicato acusa RTP de duplicar equipas para evitar impacto da greve usando até precários

O dirigente do sindicato Sinttav disse que a greve dos trabalhadores da RTP, que começou este sábado, não fez com que qualquer programa fosse cancelado porque a empresa tem estado a duplicar equipas usando até precários.

Os trabalhadores da RTP cumprem este sábado o primeiro de sete dias de greve em protesto contra a falta de progressão nas carreiras e de aumentos salariais, convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisuais (Sinttav, ligado à CGTP) e que também tem a adesão do Sindicato Independente dos Trabalhadores da Informação e Comunicações (SITIC, ligado à USI).

Em declarações à Lusa, o dirigente do Sinttav e trabalhador da RTP Nelson Silva recordou que esta greve sucede na sequência da greve às horas suplementares (convocada pelo Sinttav) que decorre desde dia 5 deste mês e que, afirmou, já levou a deixarem de acontecer várias emissões do programa Manchetes e uma emissão do 24 Horas (ambos da grelha informativa da RTP3).