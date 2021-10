As duas principais estruturas sindicais da Educação vão esta terça-feira assinalar o Dia Mundial do Professor com uma manifestação em Lisboa e um 'webinário' sobre a atratividade da profissão docente.

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) volta a organizar a habitual manifestação nacional de dia 05 de outubro.

O protesto realiza-se em Lisboa durante a tarde. A partir das 14h30, os professores começam a concentrar-se junto ao Largo de Santos e seguem depois para o Ministério da Educação.