Site da DGS permite fazer triagem do coronavírus em casa

conviveu

"Está com a respiração rápida e ofegante ou tem os lábios e unhas azuladas? Nos últimos três dias teve febre, tosse, falta de ar? Alguma das pessoas com quemnas últimas 2 semanas teve infeção confirmada por coronavírus?" Estas são algumas das perguntas feitas no avaliador de sintomas online que permite fazer um rastreio caseiro da doença.Esta iniciativa desenvolvida pelo Serviço Nacional de Saúde pretende retirar o máximo de pessoas da linha do SNS24 (a primeira barreira para este teste) e dos hospitais nacionais.Caso diga que não em todas as perguntas, recebe as recomendações gerais feitas nas últimas semanas pelo SNS (lave frequentemente as mãos com água e sabão ou use solução à base de álcool; evite tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com secreções respiratórias; se surgir tosse, febre ou falta de ar, percorra novamente esta triagem ou ligue para o SNS 24 - 808 24 24 24).Para fazer a triagem basta aceder a este site e responder às questões: https://www.sns24.gov.pt/avaliar-sintomas/?intro-sc=covid-19

Em Portugal, há 14 mortes e 1.600 infeções confirmadas.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.

Além disso, o Governo declarou na terça-feira o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.