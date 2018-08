Site "vende" cartas de condução portuguesas

Página, escrita em português com vários erros ortográficos e gramaticais, pede documentos pessoais aos interessados.

"Se você é do norte ou sul, leste ou oeste; Seja você europeu, asiático, americano ou africano,

comprar carta de condução portuguesa

neste site com confiança. Seja você de Portugal, ou você é residente estrangeiro em Portugal,

comprar uma carta de condução





neste site seria uma decisão muito melhor da sua parte. No entanto, recomendamos que você documente a condução antes de usar nossos serviços", conta a SÁBADO

"onde centenas de motoristas portugueses passam a cada ano", e que estariam alegadamente envolvidas no esquema ilegal. É possível observar também a contradição do site, ao afirmar que se trata de "Obter rapidamente e legalmente uma carta de condução em Portugal" e indicar no texto de introdução do negócio que os clientes seriam "beneficiados" junto das escolas de condução para conseguirem adqurir a carta.



"Estamos conscientes, no entanto, de que Lisboa e Porto, dependendo da sua casa, podem estar muito longe de você ou podem não ter muito tempo e dinheiro à sua disposição", é referido na página, onde também é explicado que "O seu arquivo será tratado sob o nome de uma dessas escolas automáticas, com coerência e profissionalismo para que não haja diferença visível entre esta e as outras. Nós inscrevemos você no exame teórico e prático e você triunfa automaticamente. Sua carta de condução é então entregue a uma dessas escolas de condução que elas nos enviaram em nome da nossa parceria e depois de registrar a licença nos arquivos IMT através dos nossos contatos lá. Nós enviamos de volta para você através de uma agência de envio."





Um site escrito em Português alega vender cartas de condução nacionais , de uma forma rápida e sem o interessado ter de passar pelos exames escritos e de condução. Na página, com diversos erros ortográficos e gramaticais, lê-se:O mesmo declara ter uma parceria com quatro escolas de condução de Lisboa e no Porto,