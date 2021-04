Situação epidemiológica por concelho passa a ser avaliada semanalmente

O Governo vai passar a fazer uma avaliação semanal, e não quinzenal, da situação epidemiológica dos concelhos do continente, para decidir mais rapidamente sobre o avanço ou o recuo dos municípios nos níveis de desconfinamento, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro.

"Esperar por duas avaliações negativas de 15 em 15 dias [...] poderia levar-nos a intervir tarde demais. Assim, mantemos a regra das duas avaliações negativas, mas encurtando o prazo de forma a podermos tomar medidas mais rapidamente caso se venha a justificar", explicou António Costa.

O primeiro-ministro falava em conferência de imprensa no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, depois da reunião do Conselho de Ministros, sobre a quarta fase do atual plano de desconfinamento no âmbito da pandemia de covid-19.