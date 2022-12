"Só acredito quando vir o dinheiro entrar na conta": Dez funcionárias de lar no Alentejo ganham prémio do Milhão

Foi revelado, esta terça-feira, que dez funcionárias de um lar da Aldeia da Mata, no Crato, distrito de Portalegre, ganharam o prémio do último sorteio do Milhão.

O grupo foi criado há três anos, no trabalho, e já tinham ganho pequenos prémios, mas nunca um tão elevado, de acordo com a SIC Notícias.

As vencedoras vão dividir 800 mil euros entre si, uma vez que o prémio é de um milhão de euros mas, como é habitual em valores acima dos cinco mil euros, 20% do valor fica para o Estado português.



Para Violante Raposo, uma das funcionárias agraciadas, o dinheiro que vai para o Estado "poderia ser entregue a uma instituição", dando o próprio lar onde trabalha como exemplo.

Mesmo assim, os 200 mil euros a menos não estragaram a festa das funcionárias do lar, com uma das vencedoras, Helena Costa, a afirmar que "chorámos, pulámos, foi uma emoção. Só acredito mesmo quando vir o dinheiro a entrar na conta".

Outra das apostadoras, Paula Pereira, disse que "temos esta sociedade há três anos e estamos sempre na esperança de sair".

Ainda estão "a interiorizar o que aconteceu" mas já têm planos para o que vão fazer com o dinheiro: pagamento de empréstimos e outras dívidas são alguns dos exemplos apontados pelas vencedoras.