Sobe para 37 o número de infetados com coronavírus em lar de Arruda dos Vinhos

O número de infetados do surto de covid-19 do lar da Cartaxaria da Santa Casa da Misericórdia de Arruda dos Vinhos, no distrito de Lisboa, subiu de 16 para 37, disse esta quinta-feira o delegado de saúde.

De um total de 110 pessoas, 37 estão infetadas, sendo 10 funcionários e 27 utentes, disse à agência Lusa Pompeu Balsa, depois de concluir a testagem a todos os utentes e funcionários do lar.

Entre os 27 utentes, um encontra-se hospitalizado e os restantes estão a recuperar na instituição sem sintomas ou apresentando sintomas ligeiros.

O lar está a criar três espaços diferentes para os residentes negativos, positivos e para isolar os negativos que tiveram contacto com casos positivos, de acordo com o plano de contingência para a prevenção e combate à covid-19.

Os primeiros casos positivos no lar da Cartaxaria surgiram na semana passada, na sequência de dois funcionários, também a prestar serviço no lar Alcambar, ambos da Misericórdia, terem ficado infetados e estarem entre os 49 casos positivos do surto ativo neste último.

Dos 49 infetados, 29 são utentes e 20 são funcionários, tendo ocorrido a morte de uma idosa que sofria de outras patologias e estava também infetada.

Os primeiros cinco casos positivos foram detetados dias antes do Natal, no âmbito de testes de prevenção realizados aos funcionários destas instituições pela Segurança Social.

No âmbito do plano de contingência, os utentes foram separados por alas diferentes, em função de terem teste positivo ou negativo.

Desde o início da pandemia, Arruda dos Vinhos contabiliza 483 casos confirmados, dos quais 120 estão ativos, 356 recuperaram e sete faleceram, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Comunidade Intermunicipal do Oeste, a que pertence o município.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.884.187 mortos resultantes de mais de 87,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 7.377 pessoas dos 446.606 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.