O Amadora Sintra está a rebentar pelas costuras. Cinquenta por cento das camas estão ocupadas com doentes Covid e começa a ser difícil dar resposta a outras patologias.Esta quinta-feira, o hospital voltou a transferir doentes que estavam em situação estável e que eram portadores do vírus Covid-19.Cinco foram para o Hospital de Santos Silva, em Gaia, quatro para o S. José, em Lisboa. Na quarta-feira já tinham ido outros cinco também para Gaia e 15 para o S.João, no Porto.