Solidariedade: 210 quilómetros em cinco dias para ajudar crianças

Dez corredores vão fazer, em cinco dias seguidos (22 a 26 deste mês), cinco maratonas em cinco serras portuguesas. E cada um vai vender os seus 210 quilómetros para ajudar a pagar tratamentos, equipamentos especiais e sustento a 25 crianças que sofrem de doenças raras, oncológicas ou degenerativas.A iniciativa ‘Serras Solidárias’ partiu "de um grupo de amigos que se junta para treinar nas serras e que neste tempo de pandemia, em que não há provas desportivas, decidiu fazer algo diferente". A ideia inicial, de uma "travessia", evoluiu para "uma travessia por alguns dias por serras emblemáticas do nosso Portugal , até que finalmente decidimos associar uma causa solidária", contra aoEdgar Resende, um dos corredores. Recusam protagonismo individual e pedem que o destaque se foque "em algo nunca antes feito". Vão correr maratonas nas serras da Estrela (22), Lousã (23), Freita (24), Marão (25) e Gerês (26). Os 25 meninos e meninas a ajudar (na infografia 20 deles, os restantes têm "doenças oncológicas, estão a passar por muito e achamos por bem não os expor publicamente", justificam) chegaram aos corredores através da associação Espinho Solidário."Não há um valor fixo por quilómetro, as pessoas doam o valor que quiserem e puderem. Este evento serve para chamar a atenção para o problema diário destes meninos, as suas lutas, as suas conquistas e o quão difícil é para os pais suportarem tratamentos que variam entre 5 000 euros anuais e 30 000 euros anuais", descrevem.Os quilómetros são transformados em euros com transferências bancárias (IBAN na infografia), a compra de t-shirts (a 15 e 55 euros) ou angariação de fundos na página de Facebook do projeto (https://www.facebook.com/5serrassolidarias/). A iniciativa já conta com o apoio público do ultramaratonista Carlos Sá, da ex-atleta olímpica Aurora Cunha, da campeã da Europa Sara Moreira e do Maia Atlético Clube, entre outros.