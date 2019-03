Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Substâncias no ar das escolas potenciam asma e obesidade

Estudo do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto foi iniciado em janeiro de 2016.

08:43

Um estudo do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto concluiu que a presença no ar das salas de aula de substâncias que provocam alterações hormonais, pode originar o desenvolvimento de asma e obesidade nas crianças.



A investigadora Inês Paciência explica que o estudo, iniciado em janeiro de 2016, publicado recentemente na revista ‘Allergy’, analisou a qualidade do ar interior de 71 salas de aula de 20 escolas primárias do Porto e a prevalência de sintomas relacionados com asma e obesidade em 845 crianças.